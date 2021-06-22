فيلم تسجيلي للندوة التثقفية للرقابة الادارية حول مكافحة الفساد (فيديو)

نشرت هيئة الرقابة الادارية، منذ قليل، فيلم تسجيلي من الندوة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن تطور دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية بمناسبة احتفالات الهيئة بعيدها السابع والخمسون.

وقال الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته: "نجتمع اليوم لتنفيذ إحدى الفاعليات التي تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والخمسون لهيئة الرقابة الإدارية، فعندما تجتمع هيئة الرقابة الإدارية قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ولفيف من الحضور المتخصصين، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممي "متحدون على مكافحة الفساد".

وتناولت الندوة اليوم نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها، مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التي تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية، قادرة على أن تسهم فى معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.