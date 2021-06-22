الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يعلن رسميًا إلغاء العمل بالدولار الجمركي لتوحيد سعر الصرف

الدولار
الدولار

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء العمل بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة، استكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف.

وأوضحت المالية السودانية في بيانها مساء اليوم، أن هذا الإجراء لن يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدماً، وذلك بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

وذكرت الوزارة إنه تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.

وكانت هيئة الجمارك السودانية أعلنت في مارس الماضي تعديل سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، مشيرة إلى أنها قد تلغي الدولار الجمركي تماما مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته.

السودان الدولار الجمركي المالية السودانية الجنيه السوداني الدولار

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