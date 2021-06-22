بعد نشرها فيديو رقص جديد.. رواد «تويتر» لسمية الخشاب: استمري على كده

طلّت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "تويتر" على جمهورها بمقطع فيديو جديد نشرته، لتظهر فيه برشاقة واضحة، وذلك خلال تدريبات رقص تخضع لها.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، وهي ترقص برشاقة على أغنية كورية "Kpop"، ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات، وتفاعل الجمهور معها بشكل قوي، حتى أن رشح الجمهور لها بعض الفرق الغنائية الكورية لتستمع لها وخاصة فرقة bts.

وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، وكتبت ايرين من جمهور الفنانة سمية الخشاب قائلًة: "سمسومة اسمعي لـ"BTS"، وعلق لها عبده الصفتي قائلًا: "استمري على كده وخلي الرياضة والشغل حياتك، منورة يا سمية يا أحلى فنانة".



ورجحت منى عرفات، من رواد السوشيال ميديا، ومتابعي الفنانة سمية الخشاب أن يكون هناك مفاجئة في تعاون الفنانة مع أحد الفرق الكورية للغناء، وكتبت قائلًة: "معقولة تفاجئينا ويكون في تعاون كوري قريب"، وكتبت لها شهد محمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "الروقان مطلوب برضو".

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة سمية الخشاب شاركت المطرب عمر كمال في أغنية "أوعدك" والتي طرحت مؤخرا، ولاقت قبول على نطاق واسع، حتى حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة في أولى ساعات عرضها عبر مواقع الفيديوهات “يوتيوب”.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب خاضت السباق الرمضاني لعام 2021 من خلال مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى" والذي ضم باقة مم ألمع النجوم على رأسها بطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وسيد رجب ومن إخراج محمد سلامة، ونال إعجاب عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، والمشاهدين من مختلف أنحاء الجمهورية.