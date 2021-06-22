القبض على السائقين المتهمين بالتسبب فى حادث قطار حلوان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائقى سيارتين مينى باص، المتسببتين فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وكشفت هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين- العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضتين مع مسار القطار.

وأوضحت الهيئة أن المكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بإحداهما واصطدامه بالأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم، وكشفت عن أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان.