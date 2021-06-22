قبل تطبيقها في يوليو.. الفئات المستثناة من ارتفاع أسعار الكهرباء

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار جديدة للمحاسبة في شرائح استهلاك الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم للعدادات مسبوقة الدفع وعلى فاتورة استهلاك شهر يوليو التي تحصل في شهر أغسطس للعدادات الميكانيكية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن العام الماضي عن أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة ووفق ما أعلنه فأن هناك بعض الفئات المستثناة من الزيادة وفقا لهيكلة مثل الاستهلاكات الصناعية والتي سوف تكون بنفس السعر الحالي حتى عام ٢٠٢٥.

وفي القطاع المنزلي فإن الفئة الوحيدة التي لن تشهد هي للمشترك من يرتفع استهلاكه عن ١٠٠٠ كيلو وات شهريًا ويكون سعر الكيلو وات ساعة كما هو حاليا بـ ١٤٥ قرشًا.

وعن أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والمحال، كشف "حمزة" أنه سوف يتم تثبيت جميع الشرائح الاستهلاكية للقطاع التجاري خاصة في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورنا منذ بداية العام الماضي.

الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

يستعرض "الدستور" الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن خطة الوزارة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقد في يوليو الماضي.

وجاءت الزيادة في الأسعار كالآتي:

الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل، ستكون 48 قرشا.

الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشا وستكون 58 قرشا.

الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليا 65 قرشا، وستكون 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات وسعرها حاليا 96 قرشا، وستكون 106 قروش.

الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليا 118 قرشا، وستكون 128 قرشًا.

الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كيلووات، ستكون سعرها في يوليو المقبل، كما هي حاليا 140 قرشا.

الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشا.

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم، ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا.