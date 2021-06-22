الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مطروح» تبحث تطبيق التجربة الأردنية في مجال تنمية المراعي بالمحافظة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الاستفادة من زيارته الميدانية والوفد المرافق للمملكة الأردنية الشقيقة في مجال تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية من خلال برنامج تبادل الخبرات ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي للبيئات المتشابهة في كل من مصر والأردن مع حصر كافة النواحى الايجابية التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بمطروح. 


جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الوفد المرافق له من المربين والمهندسين والباحثين في مجال تنمية المراعى والثروة الحيوانية بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية. 


وخلال الاجتماع تمت مناقشة نتائج تفقد عدد من  المشروعات المنفذة فى إطار المشروع ومنها الصندوق الهاشمي لتنمية المراعي وحمى بنى هاشم والحديقة النباتية الملكية، وغيرها وبحث كيفيه الاستفادة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة للمراعي ورفع مستوى المعيشة مع استنبات مزيد من الشتلات النباتية المختلفة ورفع الوعى بأهمية المراعى والمناطق الطبيعيه وتعظيم الاستفاده منها. 

كما ناقش محافظ مطروح العمل على تقديم العون والمساعدة للمجتمعات المحلية ورفع عائدها الاقتصادى والسياحى وليس لتنمية الثروة الحيوانية فقط والعمل على تنميتها بما  يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية المراعى وزيادة موارد دعم صندوق تنمية المراعى والثروة الحيوانية  لتقديم مزيد من الخدمات  للمزارعين والمربين ومشروعات  للأعلاف والقروض الحسنه الدوارة لمشروعات المرأة وغيرها من جهود لتنمية المجتمعات المحلية. 


وأكد محافظ مطروح أنه سيتم عمل لقاءات متابعة للوقوف على جهود صندوق تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية بمطروح والاسراع بها لتحقيق مزيد من الاستفادة للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على مشاركه المجتمعات في الأفكار والأنشطة للاستفادة من خبراتهم بما يحقق أقصى استفادة ممكنة وتقديم الدعم الكامل لكل ما يلبي مطالب أبناء مطروح في هذا الشأن.

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
مطروح محافظ مطروح تنمية المراعي دعم الثروة الحيوانية المملكة الأردنية

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