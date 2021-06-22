«القومى للمرأة» يختتم التدريب التفاعلى لثقل خبرات عضوات النيابة الإدارية

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات التدريب التفاعلى الذى نظمه بالشراكة والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية بعنوان "مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية "، وذلك بحضور كل من المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساء وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضو المجلس القومى للمرأة، والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، واستهدف تدريب وثقل خبرات 17 عضوة بهيئة النيابة الإدارية، واستمر على مدار يومين.



وأكدت القاضية أمل عمار أن هذا التدريب التفاعلى يعتبر الثاني من سلسلة البرامج التفاعلية التي تتناول موضوعات قضائية وقانونية وإدارية منها التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحته، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والأطر التشريعية الوطنية والدولية لجرائم العنف ضد المرأة، والتدريب على الادعاء أمام المحاكم التأديبية، وتنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوات النيابة وزيادة خبراتهن المتصلة وفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار و فن الإلقاء والخطابة.

وكانت افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مستشارات هيئة قضايا الدولة.



قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل والمستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والقاضية الصديقة أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وإلى جميع السيدات عضوات هيئة قضايا الدولة.

تدريب المجلس القومى للمرأة

تدريب المجلس القومى للمرأة

تدريب المجلس القومى للمرأة

تدريب المجلس القومى للمرأة

تدريب المجلس القومى للمرأة