الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة»: إعادة تعيين 1272 موظفًا حاصلًا على مؤهل أعلى

صالح الشيخ
صالح الشيخ

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين "التسوية "لعدد 1272 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من قرارات التسوية بالمؤهل الأعلى تركزت بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بعدد 327 موظفًا، الأزهر الشريف بعدد 180 موظفًا، ديوان عام محافظة القليوبية بعدد 153 موظفًا، ديوان عام محافظة الشرقية بعدد 121 موظفًا.


وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن حركة التسويات شملت أيضًا ديوان عام محافظة الغربية بعدد 110 موظفين، ديوان عام محافظة سوهاج 66 موظفًا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا بعدد 57 موظفًا، مصلحة الضرائب المصرية 34 موظفًا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ 33 موظفًا، ديوان عام محافظة البحيرة 24 موظفًا.


كما كشف التقرير عن الانتهاء من دراسة معدلات الأداء لعدد 53جهة بالجهاز الإدارى للدولة لبحث العجز والفائض فى الوظائف المختلفة، وأبرزها وزارة التعليم العالى، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، هيئة سكك حديد مصر، هيئة الإسعاف المصرية.


كان جهاز التنظيم والإدارة كشف عن الانتهاء أيضًا من تدريب  44.382  ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتشمل الخطة التدريبية حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، كما تضم حزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، إلى جانب حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ موظف التسوية إعادة تعيين مؤهل أعلى

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وائل لطفي

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