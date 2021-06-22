وفد برلماني يزور مصابي حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية (صور)

زار النائب محمد جبريل محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من النواب، منذ قليل، مصابي حادث تصادم جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

واطمأن النواب على حالة المصابين داخل مستشفى جمال حمادة المركزى للاطمئنان على مصابي حادث اصطدام أحد الجرارات بقطار بمحطة مصر .

وأكد النائب محمد جبريل أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتابع مع كافة الجهات مستجدات الحادث للوقوف على أسبابه.

وأضاف أن «نقل النواب» فى انتظار إنتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مؤكداً أن الحادث لن يمر مرور الكرام.

وكان وقع حادث تصادم جرار بقطارحال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

ونتج عن ذلك إصابات خفيفة بين الركاب وتم نقل المصابين لمستشفيات الاسكندريةولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.



وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث، حيث أكد أن الحادث هو اصطدم جرار قطار، بإحدى العربات الأخيرة بقطار رقم١٢ الإسكندرية القاهرة، قبل إقلاعه من محطة مصر، وسط الإسكندرية، مما أسفر عن وقوع إصابات بين مستقلي القطار، وتلفيات في العربة الأخيرة.

وأكد «الشريف» انتقال جميع المصابين إلى مستشفى جمال حمادة برأس التين، بسيارات الإسعاف وتحت اشراف مديرية الصحة بالإسكندرية.

وأوضح أنه اطمأن على المصابين حيث إن جميع الإصابات بسيطة بينهم 3 إصابات كسور، ولا يوجد أي وفيات، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.



وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لـ«الدستور» أن عدد مصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم، قد ارتفع إلى 45 مصابا يتلقون العلاج في 3 مستشفيات بالإسكندرية.



وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية انه تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

وفد برلماني يزور مصابي حادث قطار الاسكندرية

وفد برلماني يزور مصابي حادث قطار الاسكندرية

وفد برلماني يزور مصابي حادث قطار الاسكندرية

وفد برلماني يزور مصابي حادث قطار الاسكندرية