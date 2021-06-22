الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بحدوث طفرة بالقطاع السياحي خلال الربع الرابع من العام الجاري

محمد قاعود
محمد قاعود

توقع محمد قاعود رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تستغرق عملية تعافي السياحة التقليدية والشاطئية من تداعيات جائحة كورونا ما بين عامين إلى عامين ونصف، حتى تنتهي آثار الخوف من الأخطار الصحية.

وأضاف قاعود، أنه من المتوقع حدوث طفرة بالقطاع السياحي، خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة ببداية العام، مع زيادة عمليات التطعيمات واللقاحات، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع السياحة سجلت في 2019 نحو 13 مليار دولار من خلال زيارة 13.5 مليون سائح، بينما انخفضت بسبب جائحة كورونا بنسبة 70%، ورغم هذا الانخفاض إلا انها من الدول القليلة التي جذبًا هذا العدد والقيمة في عام الجائحة.

وأشار رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن حجم الإيرادات السياحية منذ بداية العام يصل نحو 500 مليون دولار شهرياً في المتوسط، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تتواكب مع العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وجذب السياح للدخول للسوق للمصري، مؤكدًا أهمية الترويج الجيد وجذب أنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الرياضية والسياحة العلاجية، موضحا أنه بالنسبة للسياحة العلاجية فهي تنقسم الى سياحة للحفاظ على الصحة و سياحة علاجية.

وتابع قاعود، أن مصر لديها ميزة تنافسية من حيث تجهيز المستشفيات، وكوادر بشرية طبية إلى جانب السعر التنافسي الذى نتميز به على مستوى المنطقة وأوروبا، مطالباً الدولة بضرورة وضع الاستراتيجيات لمعرفة التخصص السياحي ونوعية السياحة الذى يمكن ان يستوعبها السوق المصري، إضافة إلى وضع نوعية التسويق لتنشيط السياحة، الأمر الذى يتطلب بضرورة ان يكون القطاع الخاص على دراية بأجندة وزارة السياحة.

وأكد محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة وجود خطة على المدى القصير والمتوسط والطويل فيما يتعلق بمستهدفات الدولة حول القطاع السياحي وقطاع الأعمال، مع وجود خطط استراتيجية وبديلة في حالة حدوث الكوارث، مع أهمية اشراك القطاع الخاص وقطاع الأعمال  في ذلك.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد قاعود رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص". 

القطاع السياحي محمد قاعود المصرية لشباب الأعمال السياحة العلاجية قطاع الخاص جائحة كورونا جذب السياح رئيس لجنة السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

«هو ده».. حماة تامر حسنى تتعرف على المتهم بسرقتها فى نيابة أكتوبر

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى حلم كبير تسعى الدولة لتحقيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس