الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

جريدة الدستور

رد طارق حشيش، المدير المالي السابق لنادي الزمالك على تغريدة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم والتي اتهمه فيها بأنه السبب وراء عدم تجديد التعاقد معه.

وكان فرجاني ساسي قد نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لـ أيمن عبدالعزيز لاعب الفريق السابق، في لقاء تليفزيوني على قناة الحدث، حيث أكد عبدالعزيز أن طارق حشيش المدير المالي السابق للنادي وإبراهيم عبدالله عضو مجلس الإدارة السابق تسببا في عدم تجديد اللاعب التونسي لعقده، وشارك ساسي الفيديو، معلقًا:"دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها".

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