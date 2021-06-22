الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روساتوم تحصل على تصريح لبناء مزرعة الرياح «بيريستوفسكايا» فى روسيا

روساتوم
روساتوم

حصلت شركة "فيترو أو غي كي"، التابعة لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، على تصريح لبناء مزرعة الرياح "بيريستوفسكايا" بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميجاوات، في منطقة بتروفسكي بإقليم ستافروبول جنوب روسيا.

«فيترو أو غي كي» تحصل على تصريح لبناء مزرعة الرياح «بيريستوفسكايا»


جاء ذلك بعد خضوع مشروع بناء مزرعة الرياح "بيريستوفسكايا"، المتكونة من 24 توربينة رياح بقدرة 2.5 ميجاوات لكل منها، لإجراءات فحص وثائق التصميم من قبل المؤسسة المستقلة لإقليم ستافروبول "التدقيق الحكومي في مجال البناء" (التابعة لوزارة البناء والإعمار في إقليم ستافروبول)، وعقب انتهائها من الإجراءات منحت المؤسسة شركة "فيترو أو غي كي" شهادة برأيها الإيجابي في نتائج التدقيق.

وتؤكد الشهادة أن وثائق التصميم المقدمة والخاصة ببناء المرافق في إطار المشروع تتوافق مع نتائج المسوحات الهندسية التي أجريت في الموقع ومتطلبات اللوائح الفنية كافة، بما فيها المتطلبات البيئية والصحية والوبائية، ومتطلبات الوقاية من الحريق والوثائق التنظيمية والفنية، وقانون التطوير الحضري المعمول به في روسيا.

يعتبر إقليم ستافروبول منطقة أساسية في روسيا للمشاريع التي تنفذها شركة "نوفا ويند".. وفي الوقت الحالي، هناك مزرعتان كبيرتان لطاقة الرياح قيد التشغيل في الإقليم، إحداهما مزرعة الرياح "كوتشوبييفسكايا" (بقدرة 210 ميجاوات) والأخرى مزرعة الرياح "كارمالينوفسكايا" (بقدرة 60 ميجاوات)، بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إنشاء مزارع رياح جديدة في المنطقة تبلغ قدرتها الإجمالية 180 ميجاوات.

وأطلقت مؤسسة روساتوم، التابعة للحكومة الروسية، معملاً تجريبيًا لتصنيع حزم وقود نووي محشوة بوقود "ريميكس" (REMIX) بغية استخدامها في مفاعلات VVER-1000.

وأُطلق خط الإنتاج التجريبي بالتعاون مع مصنع التعدين والمواد الكيميائية التابع لـ"روساتوم"، والواقع في مدينة جيليزنوغورسك بمقاطعة كراسنويارسك، حيث بدأ تصنيع كريات وقود اليورانيوم والبلوتونيوم، وقد نُقلت الدفعة الأولى من الكريات من جيليزنوغورسك إلى سيفيرسك حيث اجتازت بنجاح إجراءات الفحص والقبول قبل السماح لها بدخول المصنع السيبيري للكيماويات.. وسيتم تصنيع حزم وقود "ريميكس" التجريبي في تصميم "تي في إس-2 إم" (TVS-2M) الذي يمثل أحد النماذج الأساسية لحزم الوقود المخصصة لمفاعلات VVER-1000.

روساتوم رياح تصريح مزرعة روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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