عبد الحميد الدبيبة يلتقى وزير خارجية ألمانيا عشية مؤتمر «برلين 2»

التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لتنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين-2، المقرر انعقاده غدا.

وأكد الدبيبة، ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، مشددا على أهمية خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت طرح مبادرة "استقرار ليبيا" على مؤتمر برلين الثاني، تتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

وقالت المنقوش: "عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبية أسميناها "استقرار ليبيا"، مبينة أنه "سيتم طرح تلك المبادرة خلال مؤتمر برلين 2، الذي دعت له الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشارك فيه الدول المعنية التي حضرت النسخة الأولى من المؤتمر عام 2020".

وحول الهدف من المبادرة، لفتت إلى أنها "تهدف ولأول مرة أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار بلادنا"، موضحة أن المبادرة ستتضمن إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، على أن تنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية، بهدف "دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما فيها تكريس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية".

وذكرت أن "المبادرة ستعمل على خلق آليات تنفيذية لوضع برنامج زمني واضح لانسحاب المرتزقة، كما ستركز المبادرة على خلق آليات تنفيذية لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه".