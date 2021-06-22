وكيل «صحة بني سويف» يتفقد مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز ببا

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، مراكز الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمركز الطبي بمركز ببا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على تسجيل المواطنين على موقع وزارة الصحة والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة المترددين بالمراكز، واستمع لشكاوى المواطنين ووجه مديري الإدارات الصحية بحلها.

وشدد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من خدمات للمواطنين داخل المحافظة.

ودعا المواطنين داخل المحافظة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاح بعدما تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين "الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل" بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.

يذكر أن محافظة بنى سويف يوحد لديها 7 مراكز لتلقي اللقاح وهى مركز مستشفى بنى سويف التخصصي، ومركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاى بمركز اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة بمركز الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل- سمسطا، والتي تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.