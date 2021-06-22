فريق بحث لضبط متهم بطعن طالب جامعي في دار السلام

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام برئاسة المقدم وسام عطية لضبط طالب طعن زميله أثناء مشاجرة، وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض وفر هاربا.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من غرفة النجدة بورود اتصال من سويتش مستشفى السلام الدولي للإخطار بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة بشارع المدينة المنورة - دائرة القسم.

بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى سعيد مصطفى محمد ٢١ سنة - طالب بكلية التربية الرياضية - جامعة حلوان - ومقيم شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الفيوم - دائرة القسم، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس.

وبسؤاله اتهم محمد عبده - وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المتهم.