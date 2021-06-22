«ستار للدعارة».. مراكز «تدليك» تستدرج العملاء لإقامة علاقات جنسية

أساليب مختلفة تستخدمها شبكات الدعارة في الترويج لأعمالهم المنافية للآداب، كانت مراكز التدليك أبرزهم خلال الآونة الأخيرة، حين انتشرت صفحات عدة على منصات التواصل الاجتماعي، تعلن عن عروض جديدة ومميزة، وتحمل عنوان: "استمتع بأحدث جلسات المساجفي عرض اليوم".

استطاعت الأجهزة الأمنية ملاحقة العديد منهم في الأسابيع القليلة الماضية، ومداهمة الأماكن الخاصة بهم التي يروجون للدعارة من خلالهاتحت ستار "جلسات المساج"، وتبين أن هؤلاء المجرمين يحملون جنسيات مختلفة.



"الدستور" تتبعت صفحات "المساج" على موقع فيسبوك، والتي لا تكشف عن حقيقتها من خلال المنشورات المكتوبة، بل عند التواصل معهموحجز موعد الجلسة.



بمجرد أن تشاهد العرض المعلن عنه داخل هذه الصفحات، وتقرر مراسلتهم عبر رقم الهاتف المرفق داخل الصفحة، سرعان ما ترسل إليكإحدى المندوبات لديهم مميزات العروض المتاحة، والكشف عن حقيقة ما يتم ممارسته داخل مراكزهم المشبوهة.



"انت كدا دخلت المكان الصح".. تلك كانت الرسالة الأولى التي استقبلناها من فتاة تعمل لديهم، وتبين من حديثها معنا أنها مسؤولة عنالتنسيق مع الزبائن، وتحديد مواعيد جلساتهم الخاصة.

العروض



لم تتردد الفتاة بإخبارنا بالعرض المييز لديهم، وهو جلسة تدليك تصحبه علاقة كاملة في نهايته، كما أشارت إلى توافر عرض أخر يشملممارسة علاقة جنسية مع مدربات متعددن الجنسيات (مصرية - سورية - مغربية).



أما عن فروع المركز، أبلغتنا أن الأماكن المخصصة لديهم تتواجد في مناطق (مصر الجديدة - التجمع الخامس - مدينة نصر - المعادي - المهندسين - فيصل - الهرم - ٦ أكتوبر)، جميعهم متاحين في أي وقت من اليوم، ويتم حجز الساعة ومكان الفرع من خلالها ثم التوجه إليهم للاستفادة من عروضهم المنافية للأخلاق والقانون.

مديرة التسويق



توجهنا بعد ذلك إلى صفحات أخرى تخصصت في ذات الشأن، وتكرر الحال مرات أخرى، من مراسلتهم عبر تطبيق الواتساب، لنكشف ماوراء الستار ، وترويجهم للدعارة بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية.



وبالحديث مع إحدى مديرات تلك الصفحات، وسؤالها عن مدى الأمان لديهم، أخبرتنا عن سرية الأماكن الخاصة بهم، كونها تمتاز بالشكلالظاهري أمام الجميع، وهو جلسات التدليك فقط دون الإعلان عن شئ أخر.



استفسرنا منها أيضًا عن الأسعار المتاحة، وقالت: " جلسة المساج والساونا سعرها ٣٥٠ جنيه، وباكدج المساج والعلاقة الكاملة ثمنها ٩٠٠جنيه"، أما العرض التي أشارت إليه وهو إقامة علاقة جنسية مع مدربتين كان سعره ١٥٠٠ جنيه.

أسعار المساج الوهمي



تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقًاللمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

وتنص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل مناستخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة منمائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".