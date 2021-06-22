الثلاثاء 22 يونيو 2021
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سياسي

«أبو العينين»: نحتفل بجمهورية جديدة ترتقي لطموحاتنا في ظل قيادة الرئيس السيسي

محمد أبو العنيين
محمد أبو العنيين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مناخ الاستثمار في مصر بات مشجعا لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الآفاق الطموحة والفكر الجديد، الذي دائما ما يؤكد أن مصر "قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا".

 

وتابع محمد أبو العينين، عضو مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، خلال كلمته لتدشين المركز مساء اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية في ظل الثورة الصناعية الكبرى وحركة تبادل السلع والخدمات والتنافسية الاستثمارية حول العالم، مشيرا إلى أن مصر واكبت هذه التحديات والتطور من خلال حزمة من القوانين الدافعة لعجلة الاستثمار ومنها حرية دخول السوق والخروج منه وكذلك العدالة الناجزة، والمحاكم الاقتصادية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للفصل السريع في قضايا الاستثمار.

 

وأثنى أبو العينين على قيادة د. أحمد فتحى سرور للمركز، بصفته قامة علمية تقود المركز الذي مازال يستمتع بأحاديثه الدولية وعلى أعضاء المركز المدعمون بالخبرات ومن خلال فكر يقدم بلغة العصر.

 

ووجه أبو العينين التحية للدكتور مفيد شهاب، لحضوره التدشين، لهذا الصرح الشامخ كميت، ويعتبر حدث تاريخي، حيث تتم الاستشارات والتحكيم بسرية تامة، ومصداقية.

 

ووجه وكيل مجلس النواب التحية للقوات المسلحة ورجال الجيش والشرطة، بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو، واصفا إياها بثورة الاستقرار.

 

وشدد أبو العينين على أهداف مركز كميت التي من بينها إعداد أجيال من المصريين والعرب تعي أهمية مسؤولية التحكيم وفض المنازعات.

 

حضر اللقاء الوزراء السابقون أسامة هيكل وطاهر أبو زيد، واحمد زكي بدر، وعدلي حسين، ومفيد شهاب، ورئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي كما شارك في احتفالية تدشين مركز كميت عدد وافر من النواب ورجال الأعمال.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مركز كميت للتحكيم الدولي مركز كميت للدكتور مفيد شهاب ثورة ٣٠ يونيو

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