الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 6.5 مليار جنيه موازنة الضمان الاجتماعي في 2021

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن موازنة الضمان الاجتماعي تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه خلال العام 2021، موضحة أن عدد المستفيدين منه يبلغ 388 ألفا و674 حتى منتصف يونيو الجاري.

واشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المساعدات الشهرية الضمانية دعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري صدر في يونيو 2017.

وفي إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تراجع الوزارة بيانات جميع الأسر التي تحصل علي مساعدات شهرية ضمانية ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد.

يذكر أنه يقوم على تشغيل المنظومة 12 ألف باحث اجتماعي منهم 3500 أخصائي على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية بالإضافة إلى 8,500 أخصائي على مستوى الوحدات الاجتماعية، وجاري تدريبهم جميعاً على إستكمال بيانات استمارات الأسر وعلى استخدام اللوحات الإلكترونية.

تكافل وكرامة بطالة الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعي شروط تكافل وكرامة

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