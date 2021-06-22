«الموهوب».. محمد ممدوح يعود للسينما بـ«أبوصدام» و«بنك الحظ»

يعود النجم محمد ممدوح للسينما من جديد بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال رمضان الماضى من خلال مسلسل «لعبة نيوتن» مع النجمة منى زكى.

ويقدم الفنان الموهوب أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم «أبوصدام» الذى ينتمى لفئة الأعمال الشعبية، حيث أنهى تصوير مشاهده الافتتاحية ويستكمل باقى المشاهد خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «أهل الكهف».

وخلال سبتمبر المقبل يدخل «ممدوح» مغامرة جديدة من خلال الجزء الثانى من فيلم «بنك الحظ» الذى سبق أن قدم الجزء الأول منه بمشاركة الفنان أكرم حسنى ومحمد ثروت قبل عدة سنوات، من أجل عرضه العام المقبل.

كما أبدى النجم موافقته المبدئية على المشاركة فى فيلم يحمل اسم «إكس مراتى»، إضافة لظهوره كضيف شرف فى فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا.