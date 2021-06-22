الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي ٢١/ ٢٢، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2020/ 2021 .

حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٣٦ درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص ١٧٥ درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ١٥٥ درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي
تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي
وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة تنسيق الصف الأول الثانوي وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم الأساسي نسبة النجاح الحد الأدنى نتيجة الاول الثانوى التربية والتعليم النظام الدكتور طارق رحمي مرحلة التعليم الأساسي لجنة النظام والمراقبة نسبة نجاح

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