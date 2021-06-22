الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب ضائقة مالية.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا

انتحار
انتحار

أصيب شاب بحروق من الدرجة الأولى، بعد أن أشعل في جسده النيران بمركز قوص جنوبي قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بإصابة عبد الحميد محمود جمال الدين، 35 عاما، بحروق من الدرجة الأولى وهو في حالة خطرة، بعد أن أشعل في جسده النيران.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن الشاب تراكمت عليه الديون، ويمر بضائقة مالية ولعدم قدرته على السداد، سكب على جسده البنزين، وأشعل في جسده النيران.

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