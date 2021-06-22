الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السبت .. عمومية «القناة للتوكيلات» تناقش الموازنة التقديرية لـ2021-2022

القناة للتوكيلات
القناة للتوكيلات

تعقد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري  الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت القادم.

وأوضحت الشركة، أن العمومية ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021- 2022.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 154.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 235 مليون جنيه مستهدفة للعام المالي الجاري.

كما تستهدف بموازنتها التقديرية للعام المالي المقبل استثمارات إجمالية بقيمة 14 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروعات المدرجة في الموازنة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة 8 ملايين جنيه، وأعباء استثمارية "أثاثات ومعدات مكاتب" بقيمة 2 مليون جنيه، واستكمال تطوير منظومة الحاسب الآلي بـ4 ملايين جنيه.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 37.09 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 49.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 37.3 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 153.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 97.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 161.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 22.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 33.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة أن النقص في صافي الربح خلال الفترة يرجع إلى تراجع عوائد استثماراتها في شركة بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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