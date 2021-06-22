أحمد فتحى سرور: «كيميت للتحكيم الدولى» مركز جذب للاستثمار الأجنبى

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي، بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء المركز، ووكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مكتبة الاسكندرية، وأساتذة القانون ورجال الأعمال.

من جانبه أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الأمناء، أن المركز يضارع المراكز الدولية في الحسم البات والعدل الناجز، مشيرًا إلى أن المركز سيكون جاذبًا للمستثمرين والاستثمار الخارجي، بفضل الخبرات الشاملة، وتقديمه للخدمات وحل المنازعات التجارية وتقديم الاستشارات القانونية، وتنظيم الدورات التدريبية من أجل إعداد الكوادر للمرافعة أمام الهيئات المحلية والدولية.

وقال د. محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورجل الأعمال، إن كيميت هذا الصرح العظيم لم يأتِ من فراغ وكانت البداية والانطلاق من إنجلترا، وكان لا بد أن يكون مركزًا قويًا وشامخًا، وكان أمامنا عدة خيارات ولكننا اختيارنا لمصر ومنها لربوع العالم العربي.

وأضاف أنه وبسبب العبرات القانونية والتعليمية والسياسية ونحن اليوم في شهر يونيو في ذكرى ثورة الأحرار 30/6 بدأنا نطمح في فكر جديد.

وأضاف أبوالعينين أن التحدي الكبير أمام الثورة الصناعية والتكنولوجيا والمشروعات العملاقة التنافسية الاستثمارية وهو العدالة الناجزة.



وأكد أن وزير العدل أصبح الأولية لقضايا الاستثمار.

وأعلن أن مركز كيميت يقف أمام العالم ليعلن عن كونه جزءًا من منظومة التحكيم والواسطة، حيث إنه فكر جديد لا بد أن يقدم بلغة العصر ولذلك سنبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وقال أبوالعينين: اليوم نتحدث عن ثورة المعلومات وكيميت منظومة كبيرة تضمن بها سرية المعلومات.

وأوضح أن 80٪ من المستثمرين يشترطون شرط التحكيم وللأسف كنا نخسرها ظلمًا.



وأكد أن كيميت صرح جديد من العدالة يضم إلى مصر كل المناطق العربية، حدث تاريخي وسيكلل بالنجاح.

كميت للتحكيم الدولي

كميت للتحكيم الدولي