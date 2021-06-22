الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ذكرى وفاته.. عاطف الطيب «صانع الجمال» الذي خطفه الموت قبل إكمال مشروعه

عاطف الطيب
عاطف الطيب

لو نسى الموت عاطف الطيب لربما وصل لقمة المجد.. ولمَ لا وهذا المخرج، الذى ولد فى سوهاج فى ٢٦ ديسمبر ١٩٤٧ وتوفى فى ٢٣ يونيو ١٩٩٥ صنع فى عمره القصير معجزات فنية لا تزال خالدة حتى الآن.

تخرج عاطف الطيب فى المعهد العالى للسينما، قسم الإخراج عام ١٩٧٠، وعمل أثناء الدراسة مساعدًا للإخراج، كما عمل مساعدًا للمونتاج، ثم عمل فى عام ١٩٧٣ مساعدًا للمخرج شادى عبدالسلام فى فيلم «جيوش الشمس»، وفى عام ١٩٧٨ قام بإخراج فيلم قصير من إنتاج المركز التجريبى اسمه «المقايضة»، حتى بدأ فى إخراج أول أفلامه الروائية «الغيرة القاتلة» عام ١٩٨٢ وتوالت بعدها الأعمال.

وقد أجاد فى إخراج أفضل ما لدى الممثلين، كأحمد زكى فى «الهروب» و«البرىء»، ونور الشريف فى «سواق الأتوبيس» و«ناجى العلى»، ومحمود عبدالعزيز فى «الدنيا على جناح يمامة»، ولبلبة فى «ضد الحكومة» و«ليلة ساخنة».

لكن القدر لم يمهل عاطف الطيب طويلًا حتى إنه لم يتمكن من إتمام فيلمه الأخير «جبر الخواطر» بسبب وفاته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»