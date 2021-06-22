نائب: زيارة رئيس وزراء اليونان للقاهرة تعكس تقديرا عالميا للقيادة المصرية

أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى مصر ولقائه الرئيس السيسي، مضيفا إن لها أبعادًا سياسية واستراتيجية واقتصادية واسعة المدى.

وأوضح القطامي خلال تصريحات له اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، تؤكد على العلاقة الوثيقة بين مصر واليونان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وغيرها من مجالات التعاون، كما تلفت النظر إلى علاقات مصر المتنامية بالاتحاد الأوروبي.

وشدد عضو طاقة النواب، أن الزيارة لها أبعاد استراتيجية أخرى تتعلق بالوضع في ليبيا وبحقول الطاقة في شرق المتوسط وهناك تنسيق مصري- يوناني تام في هاتين القضيتين.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، تكشف كذلك عن ثقل مصر الدولي والإقليمي واحترامها من قبل دول الجوار والتنسيق الحتمي معها في مختلف المجالات.

واضاف النائب، أن العلاقات بين العلاقات بين واليونان شهدت تناميًا ملحوظًا، خلال السنوات الماضية فى حجم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى.

واختتم القطامي، بأنها زيارة هامة وفي توقيت حساس ولها أبعاد مستقبلية لصالح القاهرة وأثينا.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الوزراء اليوناني مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.



من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكداً أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.