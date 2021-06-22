ميركل تعبّر عن مواساتها لروسيا على المآسى والآلام التى جلبها «العدوان النازى»

عبّرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن مواساتها لروسيا على المآسي والآلام التي جلبها العدوان "النازي" على شعوب الاتحاد السوفيتي السابق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة مرور 80 سنة على عدوان "ألمانيا النازية" على الاتحاد السوفيتي.

وذكر بيان للكرملين اليوم: إنه تمت الإشارة من الجانبين إلى أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن أحداث حقبة الحرب المأساوية، وعبّر بوتين عن تقدير روسيا لمشاركة ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في المراسم التذكارية التي أقيمت في ألمانيا بهذه المناسبة.

وتابع البيان:" جرت الإشارة إلى أن تجاوز العداء المتبادل والمصالحة بين الشعبين الروسي والألماني لعب دورا محوريا في تحديد مصير أوروبا ما بعد الحرب، وأن الأمن في القارة الأوروبية لا يمكن ضمانه إلا بجهود مشتركة".