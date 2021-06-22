«أجمل واحدة تروج للسياحة».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع «فوتوسيشن» نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية بـ"انستجرام"، أثناء قضائها إجازتها الصيفية في أحد المنتجعات السياحية بمصر.

وتفاعل جمهور الفنانة نيللي كريم مع الصور التي نشرتها، وظهرت في جلسة التصوير وهي تجلس وسط الرمال وأشعة الشمس متعامدة على وجهها ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومحبيها.

وكتبت حساب يحمل اسم سها صلاح على «انستجرام»: «الجميلة دائمًا بتحب بلدها وتروج للسياحة، مستنيين منك الأجمل».

وتفاعلت سارة عبد الرحمن مع الصور: «أجمل واحدة تروج للسياحة في مصر».