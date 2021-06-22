الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أجمل واحدة تروج للسياحة».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع «فوتوسيشن» نيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية بـ"انستجرام"، أثناء قضائها إجازتها الصيفية في أحد المنتجعات السياحية بمصر.

وتفاعل جمهور  الفنانة نيللي كريم مع الصور التي نشرتها، وظهرت في جلسة التصوير وهي تجلس وسط الرمال وأشعة الشمس متعامدة على وجهها ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومحبيها.

وكتبت حساب يحمل اسم سها صلاح على «انستجرام»: «الجميلة دائمًا بتحب بلدها وتروج للسياحة، مستنيين منك الأجمل».

وتفاعلت سارة عبد الرحمن مع الصور: «أجمل واحدة تروج للسياحة في مصر».

انستجرام نيللي كريم الفنانة ترويج سياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

محمد الباز: «حنين حسام» روجت لتحويل الفتيات إلى سلعة

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى حلم كبير تسعى الدولة لتحقيقه

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان

صحيفة عبرية: إسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواكل من العمال الفلسطينيين