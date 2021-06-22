الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تبغ إماراتي».. إجراء تحليل مخدرات لصاحب فيديو الحشيش بحلوان

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة حلوان، بإجراء تحليل مخدرات لصيدلي ظهر في مقطع فيديو أثناء تدخين سيجارة مشتعلة تحتوي على الحشيش المخدر، بعدما أنكر احتواءها على المخدرات.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إن السيجارة التي ظهر يدخنها خلال مقطع الفيديو تحتوي على تبغ إماراتي، وأن الفيديو مصور منذ عام.
وأضاف أن صديقه قام بتصويره، وشخص يدعى أحمد محيى قام بسرقة الفيديو، وحاول ابتزازه ومساومته لعدم التشهير به ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فرفض الانصياع لهذا الابتزاز فقام بتنفيذ تهديده ونشر الفيديو.
وأمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الظهور في مقطع فيديو يتعاطى سيجارة مشتعلة تحتوي على مخدر الحشيش وحيازة كمية من عقار الترامادول المخدر، كما أمرت بإخلاء سبيل مصور الفيديو بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بتعاطى سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتعاطى سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش.
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة حلوان بالقاهرة ملك (صيدلى، له معلومات جنائية) يدعي شريف.ح، 39 سنة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول – مبلغ مالى ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وكذا قيام صديقه بتصويره بهاتفه المحمول أثناء تعاطيه سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأمكن ضبط الأخير وتبين أنه يدعى رمضان.أ، 45 سنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مواقع التواصل وزارة الداخلية مخدر الحشيش سيجارة مشتعلة تحليل مخدرات منطقة حلوان

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