أحمد عواض مديرًا ‏لوحدة تحليل الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير بجامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد السيد عواض، المدرس بكلية التربية الرياضية بالجامعة، مديرًا لوحدة تحليل الشكاوي ودراسة مقترحات التطوير ‏بالجامعة بجانب عمله الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

تضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار ‏‏إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية للوحدة والتي تضمن تحقيق اهداف الجامعة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات التصحيحية حال حدوث أي خلل أثناء التنفيذ، ‏وضمان تداول الشكاوي حين ورودها بصورة سليمة وسريعة وتوجيهها إلى المختصين، ‏والعمل ‏إيجاد حلول جذرية للحالات الممثلة والمتكررة عن طريق دراسة أسبابها وحلها لتلافي حدوثها مستقبلا.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا ‏‏ميكنة إدارة تحليل الشكاوي لتسهيل الرجوع إلي كل ‏أسباب الشكوى وأسس حلها، ووضع آلية لتأمين قاعدة بيانات الشكاوي وضمان سريتها، ‏واستقبال مقترحات التطوير وتوجيهها إلى المختصين لدراستها والتقرير عن مدى إمكانية تطبيقها والاستفادة منها، ‏ومتابعة التحديث الدائم لصفحة الوحدة الإلكترونية على موقع الجامعة، فضلًا عن إعداد ورفع تقارير دورية عن سير العمل في الوحدة.

وكان ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قد اصدر قرارًا بتكليف الدكتور رمضان السيد أحمد معن، الأستاذ بكلية التجارة بالجامعة، مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا بجانب عمله الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.