الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

«رمضان معن» مديرًا تنفيذيًا للتحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور رمضان السيد أحمد معن، الأستاذ بكلية التجارة بالجامعة، مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا بجانب عمله الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

تضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار ‏تحديد مواضع اهداف المركز في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تين التحول الرقمي و الشمول المالي للجامعة، ‏لتنسيق ودعم كافة مراكز وحدات الجامعة لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والشمول المالي، ‏والعمل على الوصول إلى فئات أكثر من خلال الشمول المالي ومن خلال توفير طرق الدفع المختلفة وحماية الخصوصية.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا ‏المتابعة والتقييم المستمر لتنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية لضمان الجودة والتحسينات المستمرة وكفاءة الخدمات وفاعليتها داخل المركز￼، ‏رفع التقارير الدورية للمجلس الأعلى للوحدات والمراكز الخاصة بالأداء الوظيفي وتقييم منظومة تحقيق الاهداف وتقديم العروض التقدمية اللازمة لمناقشتها في الاجتماعات الدورية.

وكان ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قد اصدر قرارًا بتكليف الدكتورة شرين عبد المولى على معوض، الأستاذ بكلية طب الأسنان، مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلية بجانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

استراتيجية التجارة رمضان نفي أحمد بعد متابعة خطة وتقديم ازمة رئيس جامعة جامعة طنطا الجامعة حماية الخصوصية التحول الرقمي كلية التجارة هيئة التدريس التحول الرقم تدريس رئيس جامعة طنطا الاستدامة رفع كفاءة الاجتماعات الاستراتيجي الشمول المالي ضمان الجودة الاستراتيجية محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا جميع العاملين

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