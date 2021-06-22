«الأعراف».. رواية جديدة لصفية الجيار تكشف أبرز العادات البدوية

صدر حديثا عن دار "ديم بن" للنشر والتوزيع رواية "الأعراف" للروائية صفية الجيار، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

الرواية تحاول كشف المستتر في المجتمعات المغلقة من خلال مناقشتها لأحداث تقع بإحدى البيئات البدوية والتي تنتمي لمحافظة مصرية ومن خلالها تناقش "الجيار" العديد من القضايا الشائكة التي يحكمها الوعي الجمعي لهذه المجتمعات.

هي رواية اجتماعية بعض أحداثها حقيقية، بها لمحة تاريخية ذكرت فيها الكاتبة موقعة "وادي ماجد" التي تحالف فيها الجيش المصري والعثماني مع بدو مصر وجمهورية ليبيا في مواجهة المحتل البريطاني، وذكرت المؤلفة في الرواية أحداث الموقعة كاملة.

كما تتطرق المؤلفة لكم هائل من العادات البدوية مع التوضيح لهذه المعاني فالبدو لهم أسماء خاصة بخيولهم، وملابسهم، وأطعمتهم، وعاداتهم اليومية المختلفة عن الحضر، وضمنتها المؤلفة بما يتماشى مع الأحداث. وجاء في تصدير الرواية" لأنني أعلم أن دمائي ستسيل لأجل هذا الحلم عاجلًا أم آجلًا شئت أم أبيت، سأقترفه بنفسٍ راضيةٍ وكما يحلو لي وكأنه آخر ذنب سأقوم به! ولأن النهاية غير معلوم مصيرها وماهيتها غامضة بغموض القدر، ومن الممكن أن يطالني سوءٌ أصعب مما اقتُرف بحقي من قبل، قررت أن تكون البداية زاهية تعطي الأمل الذي سيتلاشى مع ذكري كمّ المآسي التي ألمت بي أنا والكثيرات مِمّن هن بمثل حالي، ولتكن البداية نجاحي في الحصول على دفتر وورقة وأصابع تجيد رسم الحروف ولسان ينطقها بطلاقة كالبلبل. أما عن صفية الجيار فهي كاتبة مصرية شابة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية دفعة ٢٠١٢.

صدرت لها رواية "محرك الدمى" ثم رواية "أمارلس" عام 2020 ولها العديد من الروايات الإلكترونية.