انتشال جثة طفل غرق بالبحر أثناء استحمامه بمركز سمالوط المنيا

انتشل الأهالي جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر اليوسفي غرب مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن جرفه التيار خلال استحمامه هربا من حرارة الجو وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بتلقيه إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن، عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات حيث قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات الخاصة بالواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وتسليمها لذويها.

يذكر أن مركز سمالوط كان قد شهد يوم 12 يونيو الجاري، واقعة غرق طفلين في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، هربا من حرارة الجو، تزامنا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل. وبالانتقال والفحص تبين غرق كلا من: ميلاد وحيد 16 عاما، وروماني ماري 16 عاما، ويقيمان بقرية نزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا، كما تبين أنهما كان يسبحان في النهر وجرفهما التيار وغرقا عقب ذلك.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثتين التي تم انتشالهما لمعرفة سبب الوفاة وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفنهما عقب ذلك، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة بعد تسليم الجثتين لذويهم.