الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» توقع بروتوكول تعاون مع بنوك لتمويل توصيل الغاز للمخابز

وزير التموين
وزير التموين

وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء بنوك وطنية (الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان) بروتوكول التعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار للمخابز.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اختيار هذه البنوك الثلاث يأتي لانتشارهم الجغرافي الكبير، إضافة إلى أن الوزارة تدفع مستحقات المخابز من خلال بعض من هذه البنوك الوطنية.

وأشار «المصيلحي» إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكد أن البنك المركزي المصري قد دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتياً، وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توصيل الغاز إلى المخابز سوف يخدم هدف الدولة اقتصادياً لتقليل تكلفة استيراد السولار والإعتماد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك وفره في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة له هي من ساعد على ذلك، وأضاف إلى أن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة، وسوف يساهم أيضاً في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن، وأشار الوزير إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز سوف تشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.

وأضاف، إلى أن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز تشمل 5625 مخبز كمرحلة أولى سوف تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك.

من جانبهم أكد رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والأهلي وبنك التعمير الإسكان، أن البروتوكول الموقع بينهم وبين وزارة التموين يضمن اتاحة تمويل من جانبهم لأصحاب المخابز والتقسيط بفوائد لا تتعدى الـ 5% مؤكدين توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

 

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