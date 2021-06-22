«الكسار»: العمل يجري على قدم وساق لإنجاز نادي محامين المنيا الجديد

أكد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن العمل يجري على قدم وساق في نادي محامين المنيا الجديد بمدينة المنيا الجديدة وذلك على مساحة 5 آلاف متر مربع.



وقال الكسار في بيان له: العمل مستمر حسب تعليمات النقيب العام رجائي عطيه في نادي محامين المنيابمدينه المنيا الجديده وذلك علي مساحه ٦٠٠٠ متر.



وأوضح: النادي سوف يضم حسب الرسم مبني إداري واخر خدمي، وحمام سباحه كبير وآخر للأطفال وقاعة أفراح مفتوحه وملعب خماسي وملعب تنس وصالة العاب وتراك حول النادي ومطعم وكافتيريا وأماكن للاستراحات ولعب الأطفال وأماكن انتظار للسيارات.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الخدمات النقابية بنقابة محامي جنوب الدقهلية، عن توفير الحقيبة القانونية للمحامين، بمبلغ وقدره 50 جنية؛ تيسيرًا عليهم.

وأوضخ الإعلان أن الحقيبة القانونية تحتوي على التالي:« مجموعة قوانين الإيجارات ـ كود القانون المدني ـ كود قانون العقوبات ـ كود قانون الإجراءات الجنائية ـ كود قانون الإثبات ـ كود قانون المرافعات ـ كود قانون مكافحة المخدرات ـ كود قانون الأسلحة والذخيرة ..الخ».

وأكد إعلان الفرعية، أن الحقيبة تحتوي أيضًا على المجموعة القانونية للكمبيوتر محملة على اسطوانة «CD» ، ويمكن نقلها على فلاشة، وتضمنت أهم الموسوعات في «أحكام محكمة النقض المدنية ـ أحكام محكمة النقض الجنائية ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ الأحكام الدستورية.. الخ»؛ على أن الحجز والاستعلام بنادي المحامين بطلخا.

فيما تعقد نقابة المحامين، الأحد المقبل الموافق 27 يونيو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، لـ 20 نقابة فرعية.

وتعقد الجلسة لنقابات: المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

جدير بالذكر، أن النقابة عقدت جلسة الأحد الماضي لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح، ومن تخلف عن الحضور بإمكانه حضور جلسة الحلف المقبلة.