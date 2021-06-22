محمد تيسير مطر نائب «التنسيقية» يشيد بتقدم مصر في مؤشر الشباب العالمي

أشاد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، بتقدم مصر 5 درجات فى مؤشر الشباب العالمى، واحتلت مصر المرتبة 93 من أجمالي 186 دولة، واصافا ذلك بإنجاز جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكر النائب محمد تيسير مطر فى بيان، أن هذا التقدم جاء نتيجة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تمكين الشباب وتحسين جودة حياة الشباب، وتنفيذ عدة برامج لتأهيل الشباب للقيادة ورعاية الموهبين.

وأشار إلى أن هذا التقدم فى مؤشر الشباب العالمى خطوة على الطريق الصحيح لدعم الدولة المصرية للشباب والجهود التى تقدمها مؤسسات الدولة، فتحية لشباب مصر وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة أن هذا التقدم جاء متزامنا مع احتفالنا بمرور7 سنوات على حكم السيسى، وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر".

3 سنين تنسيقية

أشاد محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأداء جميع الأعضاء بـ«تنسيقية الأحزاب» بمناسبة مرور 3 أعوام علي إنطلاقها في الحياة السياسية.

وقال تيسير مطر: "3 أعوام من بداية عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي بدأ كبير وأفخر بالانتماء ليه وأفخر إنه فعلا قدر يغير شكل السياسة في مصر، مكان واحد بيجمع شباب من تيارات مختلفة وأصحاب تجارب متنوعة، عندهم هدف واحد وهو خدمة بلدهم وأهل بلدهم".

وأضاف تيسير مطر: “في وقت قليل قدرت التنسيقية إنها يكون ليها مكان متميز في المشهد السياسي المصري، وقدرنا ننال ثقة المواطنين بفضل رؤية ومجهود وسعي دايما للأفضل".

وتابع : "المسؤولية علينا أكبر وطموحات الناس أكبر، وإن شاء الله نشتغل عشان نكون قد المسؤولية وقد الثقة دي".