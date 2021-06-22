مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إحدى الحقائق التي تسببت في عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

فرجاني ساسي نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لأيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، في لقاء تليفزيوني على قناة “الحدث”؛ إذ أكد عبدالعزيز أن طارق حشيش المدير المالي السابق للنادي وإبراهيم عبدالله عضو لجنة الإدارة السابق تسببا في عدم تجديد اللاعب التونسي لعقده.