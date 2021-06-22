الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

جريدة الدستور

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إحدى الحقائق التي تسببت في عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

فرجاني ساسي نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع  التغريدات القصيرة "تويتر" لأيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، في لقاء تليفزيوني على قناة “الحدث”؛ إذ أكد عبدالعزيز أن طارق حشيش المدير المالي  السابق للنادي وإبراهيم عبدالله عضو لجنة الإدارة السابق تسببا في عدم تجديد اللاعب التونسي لعقده.

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»