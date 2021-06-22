الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شيرين عبد المولى مديرًا لوحدة ضمان الجودة بـ«طب أسنان طنطا»

شيرين عبد المولى
شيرين عبد المولى

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة شرين عبد المولى على معوض، الأستاذ بكلية طب الأسنان، مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلية بجانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

تضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة لدى جميع العاملين بالأقسام العلمية والإدارية داخل الكلية مما يحقق التميز في الأداء ويدعم إنجاز المهام، بناء وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية بالكلية وتأهيلها للتميز من خلال برامج تدريبية متخصصة الرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا وضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم الأداء في كافة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية والإدارية ‏داخل الكلية بما يضمن تحقيق أهداف الكلية والارتقاء بمخرجاتها، واستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتأهيل الكلية للاعتماد المؤسسى ‏أو البرامجي والاستدامة بعد الاعتماد .

شيرين عبد المولى مدير لوحدة ضمان الجودة بكلية الأسنان

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