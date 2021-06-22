محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد توفيق مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد السيد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالمحافظة.

وشدد على سرعة تلقي لقاح فيروس كورونا وخاصة بين العاملين بالمصالح الحكومية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا،موجهاََ الشكر للفرق الطبية بالمراكز على المجهود المبذول في تسجيل وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا والذين بلغ عددهم ١٤٦٥٠ مواطن حتى الآن.

كما وجه بتشكيل لجان لمتابعة قرار حظر زراعات الأرز مع السماح بزراعة الأرز الجاف للحفاظ على المخزون الجوفي، َنسر ثقافه الزراعات والمحاصيل غير التقليدية، وحصر إحتياجات المراكز من القطع الموفرة لإستخدام المياه لتركيبها لترشيد إستهلاك المياه.

وأشار الزملوط إلى الإعلان قريبا عن شروط التقدم لمشروع الجذب السكاني من أبناء المحافظة بكافة التيسيرات والفرص المتاحة للحصول على منزل وقطعة أرض زراعية مرفقة بمساحة ٥ فدان.

كما وجه بتركيب عدادات كهرباء للمساجد بدعم من المحافظة، وحصر الأراضي غير المستغلة المخصصة لمختلف الجهات، لإستغلالها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.