محافظ بورسعيد: البدء في إنشاء أحدث مول لتجارة الملابس المستعملة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء على الفور في إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى ١٧ نشاط تجاري آخر متنوع يفي بكل احتياجات الاسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

وأضاف المحافظ أن المول سيقام على مساحة ١٦ ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، مطالبا الشركة المنفذة اختصار الفترة الزمنية لعملية الإنشاء ليتم افتتاحه مع نهاية العام الحالي ولن يسمح بعدها باي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد ٥١٤ محل سيضمها المول.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وممثلين لتجارة الملابس المستعملة في السوق القائم حاليا .

وطمئن المحافظ تجار الملابس المستعملة بانة لن يتم إزالة السوق الحالي الا بعد تسلمهم المحلات الخاصة بهم في المول الجديد والذي سيضم أيضا نشاط ملابس ( out let) والمعروف عالميا بترويج الملابس الحديثة التي مر على إنتاجها فترات زمنية قليلة

وأكد المحافظ أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وابنائها بما يضمة من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

وطالب المحافظ التجار التعاون في تشغيل المول واحداث الرواج المطلوب منه بعدم اللجوء لتأجير المحلات من الباطن او محاولة المتاجرة بها بالبيع او غيرة لانه لن يتم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ومن جانبه وجه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية الشكر للمحافظ على جهوده لإقامة الأسواق المجمعة لخدمة جميع طوائف التجار والتي أحدثت نقلة نوعية تفردت بها بورسعيد على مستوى الجمهورية بأسواقها الحضارية وأكد أن المول الجديد سيكون إضافة كبيرة ومنطقة جذب ورواج تجاري ببورسعيد من الرحلات ووفود المحافظات الأخرى لأنه سيكون المول الأوحد من نوعة في مصر في مجال( out let).