الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«محمد» من دار الرعاية إلى رسام وصاحب جاليري لعرض لوحاته الفنية

محمد خالد
محمد خالد

«من رحم المعاناة يولد الإبداع».. كلمات بسيطة لكنها تحمل في مضمونها الكثير، البعض منا يعيش ظروف قاسية تجعله إنسانا آخر يعيش بلا هدف ولا أمل في الحياة والبعض الأخر يجعل من المحنة منحة يتغلب بها على قسوة الأيام هذا ما فعله محمد أحد أبناء دور الرعاية الذي تركه والديه وهو في سن الزهور يحتاج من يرعاه ويصل به لبر الأمان، ولكن بعد أن عصفت به الحياة وتخلى عنه والديه، قرر أن يصبح إنسانا أخر يفتخر به من حوله.

 ويساعرض «الدستور» في السطور التالية قصة نجاح شاب من إحدى دور الرعاية، حيث في البداية، يقول محمد خالد مصطفي، خريج دار التربية للأيتام: «دخلتها وعمري 4 سنوات وخرجت منها 18 عاما، وحاليا  23 عاما، وجودي فيها يرجع لخلاف بين والدي ووالدتي أدى إلى انفصالهم».

وأضاف: «عندي 7 أشقاء من أبي الذي تزوج بعد انفصاله عن والدتي وتزوجت آمي أيضا ورزقها الله بولد ومن هنا قررا الاستغناء عني مدى الحياة وتركوني وحيدا في دار الأيتام».

وتابع: «مرت الأيام وأكرمني الله بستره وكنت أجد نفسي إنسان مختلف، أراد الله أن يعوضني عن قسوة أهلي، وأكرمني الله بموهبة كبيرة في الرسم وأول لوحة رسمتها كانت عن التفكك الأسري، وجدت أن الرسم هو السلاح الوحيد للتعبير عن ما داخلي، حلمي منذ الصغر أكون فنان كبير في مجال الرسم.. خرجت من الدار وأنا محترف في الرسم، قمت بالعديد من الرسومات على جدران الدار وكانت تحمل موضوعات ورسائل عن المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري، تحملت قسوة العيش في الشارع، التحقت بأكاديمية علي الراوي حصلت على شهادة تقدير، وساعدني ودعمني العاملين في برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، نجحت فى افتتاح جاليري صغير استطيع فيه رسم كل لوحاتي، وأن يكون بجوار دار الأيتام التى تخرجت منها حتى تتغير نظرة المجتمع تجاهي».

واختتم: «ساعدتني وزارة التضامن بمبلغ مالي وربنا أكرمني وأصبح لي أشخاص يأتون من أجل فني ورسمي، أحلم أن أصل لمكانه عالية أحقق فيها حلمي وأن أثبت للمجتمع كله انني إنسان مختلف تحدي كل الظروف القاسية التى تعرض لها».

محمد خالد
محمد خالد
التضامن دار الأيتام دور الرعاية وزارة التضامن الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

محمد الباز: «حنين حسام» روجت لتحويل الفتيات إلى سلعة

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى حلم كبير تسعى الدولة لتحقيقه

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان

صحيفة عبرية: إسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواكل من العمال الفلسطينيين