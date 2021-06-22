الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ4 متهمين بالسطو على مزرعة مواشي وسرقتها في الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد، بتهمة السطو على مزرعة مواشى وسرقة ستة رؤوس ماشية.

تعود أحداث القضية رقم 2879 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من "سماح م ع" ربة منزل، بسرقة عدد ستة رؤوس ماشية  من المزرعة الخاصة بها ناحية قرية الطيبة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي قيام كل من "محمد أ أ" 25 عاما جزار، و" محمد م ع" 41 عاما بائع خضروات، و"محمد ر م" 25 عاما سائق، و"السيد ف م" 40 عاما عامل زراعى، مقيمين دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، وقيامهم بعقد العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ودلفوا داخل المزرعة وأشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه المجنى عليه " الأدهم على" وقاموا بتكبيله مما بث الرعب فى نفسه وشل  مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المواشى.

محكمة جنايات الزقازيق مدير أمن الشرقية السجن المؤبد قانون العقوبات مزرعة مواشي جرائم السرقة

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