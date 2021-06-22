العثور على جثة طافية بمياه النيل بكورنيش حلوان

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة مجمع المدارس بكورنيش حلوان، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.

تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من غرفة عمليات الإنقاذ النهري، مفادها انتشال جثمان شاب من نهر النيل بدائرة القسم، وبالفحص تبين أن محل إقامته بشمال سيناء، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.