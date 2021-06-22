الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعدات دولية لدعم الجابون فى مكافحة إزالة الغابات

مكافحة إزالة الغابات
مكافحة إزالة الغابات

أعلنت وزارة البيئة الجابونية، اليوم الثلاثاء، أن الجابون تلقت مساعدات دولية لمواصلة جهودها الرامية إلى الحفاظ على غاباتها المدارية المطيرة، وتخفيف أضرار التغيرات المناخية عليها، ومكافحة إزالة الغابات في أراضيها.

وأشار بيان لوزارة البيئة الجابونية إلى أن مساعدات دولية بقيمة 17 مليون دولار سيتم تقديمها للدولة بعدما قام خبراء مستقلون بالتأكد من النتائج التي حققتها دولة وسط إفريقيا فيما يتعلق بالحد من إزالة الغابات وتدهورها، ونجاحها في خفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الفترة ما بين 2016-2017 مقارنة بمستويات الانبعاثات السنوية في الفترة من 2006 إلى 2015.

وحسب البيان: سيتم تقديم هذه المساعدات من قبل مبادرة غابات وسط إفريقيا (CAFI) التي أطلقتها الأمم المتحدة في العام 2015 للربط بين المانحين الأوروبيين مع بلدان إفريقية.

وأوضح البيان: إن هذه الأموال سيتم تخصيصها في الاستثمارات في الحراجة المجتمعية- أي إدارة وحماية الغابات، وتشجير الأراضي الجرداء- بهدف تحسين الدخل وسبل العيش ورفاهية المجتمعات في الجابون.

يشار إلى أن الجابون تقع في قلب الغابات المطيرة في إفريقيا الوسطى، وتسمى "الرئة الثانية للأرض" بعد الأمازون.. وقد أبلت الجابون، التي تتمتع بموارد طبيعية غزيرة ويبلغ تعدادها السكاني مليوني إنسان فقط، بلاءً حسنا منذ مطلع الألفية الثانية على صعيد الحفاظ على البيئة، إذ أنشأت أكثر من 12 متنزها وطنيا للحفاظ على ثروتها الهائلة من الغابات التي تغطي مساحة حوالي 90% من المساحة الإجمالية للبلاد.

كما أن الجابون تستأثر بحصة نسبتها 12% من غابة حوض الكونغو، التي تعد ثاني أكبر الغابات المدارية المطيرة على مستوى العالم، وتحتضن 60% من أفيال الغابات الناجية من موجات الصيد الجائرة، وهو ما اعتبرته مبادرة (CAFI) مؤشرا جوهريا على نجاح إدارة الموارد الطبيعية.

وتتعرض الغابات في غرب القارة الإفريقية والمنطقة الاستوائية لعمليات استغلال جائر عبر أنشطة مكثفة لتقطيع الأشجار وتهيئتها للبيع إلى الخارج، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأخشاب الإفريقية من العديد من الدول، ولا سيما الصين. 

وعلى سبيل المثال، تحتوي الجابون على كميات ضخمة من أخشاب الكيفازينجو (الخشب الوردي)، الذي تعتبره بعض التجمعات القبلية مقدسا، لكن تلك النوعية من الأخشاب يزداد الطلب عليها في آسيا إذ تُصنَّع منها قطع الأثاث الفاخرة والمميزة.

وزارة البيئة الجابونية التغيرات المناخية الغابات أفريقيا الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «بـ100 وش» بعد عودة «سبعبع» (فيديو)

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»