نقابة محامي كفر الشيخ: طرح ملفات وحوافظ بأسعار مخفضة للأعضاء

أعلنت نقابة محامي كفر الشيخ، عن بدء حجز مجموعة الملفات والحوافظ المدعومة لجميع المحامين بمقر الفرعية، تحت رعاية النقيب فراج زعفان وأعضاء المجلس الفرعي.

وقال أحمد سبوخ عضو شباب النقابة الفرعية، إنه تقرر طرح 50 ملف دوبلكس، و100 ملف عادي و100 حافظة مستندات، و100 حافظة مستندات صغيرة، بسعر 110 جنيها، كما تقرر طرح 100 ملف دوبلكس، و100 ملف عادي، و100 حافظة مستندات، بسعر 130 جنيها.

وأضاف: على أن يتم الحجز والتوزيع من خلال موظف النقابة المختص بمقر الفرعية، سعيا لتوفير جميع الوسائل اللازمة لتأدية العمل بشكل أفضل.



الأحد.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية

تعقد نقابة المحامين، الأحد المقبل الموافق 27 يونيو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، لـ 20 نقابة فرعية.

وتعقد الجلسة لنقابات: المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

جدير بالذكر، أن النقابة عقدت جلسة الأحد الماضي لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح، ومن تخلف عن الحضور بإمكانه حضور جلسة الحلف المقبلة.