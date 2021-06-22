الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 550 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة فى دمياط

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (550) محضرًا خلال الحملات المُنفذة بداية من شهر يونيو الحالي  وحتى الآن، فضلًا عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من (750) ألف جنيه أقساطًا مستحقة على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

وتم تحرير عدد (77) محضرًا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير (473) محضرًا ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

 

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ (24) عينة غذائية منها (12) عينة من القمح المعد للطحن ودقيق 82٪ و النخالة فضلًا عن (12) عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 

فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع ممدوح عبدالحليم رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلى المكتب الاستشاري للهيئة ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير منطقة الجربى برأس البر، إذ بحثت "المحافظ" محاور تلك الخطة بما يحقق رفع المظهر الحضارى العام للمنطقة خاصة مع كونها المدخل الرئيسي للمدينة، إذ تضمنت هذه المحاور إنشاء ممشى على كورنيش النيل ورفع كفاءة برجولات الكافيتريات إلى جانب تخطيط المنطقة وتخصيص ساحات لانتظار السيارات بما يحقق تيسير الحركة المرورية وتنظيم عملية الدخول والخروج من المنطقة.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط تموين دمياط التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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