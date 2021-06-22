الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد نقابة المحامين، الأحد المقبل الموافق 27 يونيو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، لـ 20 نقابة فرعية.

 

وتعقد الجلسة لنقابات: المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان.

 

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

 

جدير بالذكر، أن النقابة عقدت جلسة الأحد الماضي لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح، ومن تخلف عن الحضور بإمكانه حضور جلسة الحلف المقبلة.


فيما أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، تصعيد المحامي محمد عبدالستار بدر، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا للراحل أحمد بسيوني، منوها: سوف يصدر قرار من النقيب بهذا الأمر خلال ساعات.

 

وأوضح الجمال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة لا يتطلب موافقة أعضاء مجلس النقابة ولكن بقرار من النقيب، خاصة أن الأمر لا يوجد به أي محاباة ويتم الاعتماد فقط على قانون نقابة المحامين ونتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة.

 

وكشف بشأن ما يتردد حول أن المحامي عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد، فإن هذا الأمر صحيح ولكن عفيفي الآن هو نقيب جنوب الشرقية الفرعية، وبالتالي لا يجوز مع ذلك وجوده في مجلس النقابة العامة.

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