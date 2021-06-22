الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«غنيم» تكشف كواليس تصعيد محمد عبدالستار بدر لعضوية مجلس «المحامين»

رجائي عطية
رجائي عطية

قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيسة لجنة المرأة بالنقابة، إن الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ومنصب نقيب فرعي غير جائز.

 

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين 2020، تؤكد أن عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد لعضوية مجلس النقابة خلفًا للراحل أحمد بسيوني، ولكن لا بد قبل ذلك من تخلي عفيفي عن منصب نقيب محامي جنوب الشرقية.

 

وأوضحت أن نقيب المحامين رجائي عطية، خيّر عادل عفيفي بين البقاء كنقيب فرعي أو الانضمام إلى مجلس النقابة العامة، ولكن عفيفي طالب بالجمع بين المنصبين وهو ما لا يجوز قانونًا.

 

وتابعت: في الاجتماع الأخير الذي تم مع نقباء الفرعيات أكد عفيفي تمسكه بمنصب النقيب الفرعي، وبذلك قد أصبح من حق محمد عبدالستار بدر، الانضمام لعضوية مجلس النقابة العامة، وفق نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة مارس 2020.

 

أمين النقابة: القرار يصدر خلال ساعات


وكان حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، قد أكد تصعيد المحامي محمد عبدالستار بدر، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا للراحل أحمد بسيوني، منوها: سوف يصدر قرار من النقيب بهذا الأمر خلال ساعات.

 

وأوضح الجمال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة لا يتطلب موافقة أعضاء مجلس النقابة ولكن بقرار من النقيب، خاصة أن الأمر لا يوجد به أي محاباة ويتم الاعتماد فقط على قانون نقابة المحامين ونتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة.

 

وكشف الجمال: بشأن ما يتردد حول أن المحامي عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد، فإن هذا الأمر صحيح ولكن عفيفي الآن هو نقيب جنوب الشرقية الفرعية، وبالتالي لا يجوز مع ذلك وجوده في مجلس النقابة العامة.

نقابة المحامين نقيب المحامين فاطمة الزهراء رجائي عطية مجلس المحامين أحمد بسيوني فاطمة الزهراء غنيم محمد عبد الستار بدر

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