الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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12105 طلاب وطالبات يؤدون الامتحان بجامعة جنوب الوادي

طالبات يؤدون الامتحان
طالبات يؤدون الامتحان

واصل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تفقد رئيس الجامعة كليات الصيدلة والتربية الرياضية والإعلام والحاسبات والمعلومات والعلاج الطبيعي والتربية النوعية.

وأدى الامتحانات طلاب الفرقة الثانية والرابعة بكلية الإعلام والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية الرياضية والفرقة الثانية والرابعة بكلة التربية بقنا والفرقة الأولى والثالثة بكلية العلوم والفرقة الثانية والرابعة بكلية الهندسة والفرقة الأولى والثانية بكلية الزراعة والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية النوعية والفرقة الأولى بكلية طب الفم والأسنان والفرقة الأولى والخامسة بكلية العلاج الطبيعي والفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية بالغردقة والفرقة الأولى والثانية بالمعهد الفني الصحي والفرقة الثالثة والخامسة كلينك بكلية الصيدلة.

وكان قد أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن حصول فريق الجامعة على المركز الثاني في المسابقة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي (EARTH)، في ضوء حرص الجامعة المستمر على المشاركة بكافة الملتقيات والمحافل العلمية خصوصاً التي تمس القطاع الطبي لما له من أثر كبير على تطوير الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب أن تلك المسابقة انطلقت منذ مارس الماضي بمشاركة 12 فريقًا من مختلف الجامعات والمراكز الطبية واستمرت ثلاث شهور، حيث استطاع فريق جامعة جنوب الوادي المكون من الدكتور محمد تاج الدين المشرف الفني على الفريق مدرس أمراض الباطنة بطب قنا وكل من الأطباء يحيى المنصوري وأحمد عليان ومصطفى عبيد ومينا كمال وحاتم اليمني من أقسام الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعي من حصد المركز الثاني للمسابقة.

مجتمع اجراءات قنا الزراعة خدمات مارس امتحانات الجامعات مستشفيات على الاول

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