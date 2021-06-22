من أجل ديانا.. قواعد عزل كورونا لن تطبق على الأمير هارى

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة في غضون الساعات القليلة المقبلة حتى يتمكن من عزل نفسه قبل حفل افتتاح نصب الأميرة ديانا التذكاري.

ولن يتم التكريم المقرر له 1 يوليو، والذي يتزامن مع عيد ميلاد والدته الأميرة ديانا الستين، لكن دوق ساسكس سيحتاج إلى الحجر الصحي مسبقًا بسبب قواعد السفر كورونا.

ويُعتقد أنه هاري سيسافر من الولايات المتحدة، حيث يعيش مع زوجته ميجان وابنه آرتشي وابنته ليليبت، اليوم أو غدًا.

ولكن نظرًا لأن الولايات المتحدة مدرجة في قائمة الكهرمان في المملكة المتحدة، فسوف يحتاج إلى العزل لمدة تصل إلى 10 أيام.

ويجب أن يكون لدى الوافدين أيضًا دليل على نتيجة اختبار كورونا السلبية قبل المغادرة، ولديهم اختباران إضافيان لليومين الثاني والثامن عند عودتهم.

ويمكن اختصار فترات العزل إلى خمسة أيام إذا تم دفع تكلفة اختبار إضافي بموجب نظام الاختبار، لذلك من المحتمل أن يصل هاري لحضور الحدث بأمان في 25 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يقيم في منزله السابق فروجمور كوتيدج، وندسور- الذي أقرضه لابنة عمه يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك وهذا هو المكان الذي مكث فيه عندما عاد إلى بريطانيا لحضور جنازة جده الأمير فيليب في شهر أبريل، ويُعتقد أنه سيسمح له بمغادرة العزلة لحضور الخدمة لأسباب إنسانية- وفقًا لقواعد كورونا الحكومية.

ومن المتوقع أن يقف هاري وويليام معًا في النصب التذكاري لمدة أسبوع يوم الخميس، لكنهما سيلقيان خطابين منفصلين.

ويستعد رجال البلاط في القصر لأجواء متوترة على الرغم من أن الأخوين دعيا إلى هدنة احتراما لوالدتهما الراحلة.

وقال مصدر: "لم تكن هناك أي محادثات شخصية أو محادثات مناسبة، فقط تبادل قصير للغاية ورسائل نصية قليلة".

وتابع: "العلاقة لا تزال متوترة للغاية وليس هناك ما يشير إلى أنه سيكون هناك أي نوع من الالتقاء في أي وقت قريب".. من المفهوم أن الامير تشارلز لن يحضر الحفل وسيسافر بدلاً من ذلك إلى اسكتلندا.

ولا توجد خطط حاليًا لهاري لمقابلة والده، بعد أن اتهمه بتجاهل مكالماته بعد Megxit التي تم فيها حرمان الأمير هاري من ألقابه العسكرية.

وقال مصدر: "تشارلز سيترك أبناءه في الحفل، لأن هاري سيحتاج إلى الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل عندما يهبط في إنجلترا".