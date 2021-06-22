الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالاً بمرور 57 عاماً على تأسيسها..

محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول مكافحة الفساد

ندوة حول دور هيئة
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة ". 

والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والرائد عبدالله حلمي عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والقيادات التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال السنوي لها ومرور 57 عاماً علي تأسيسها. كما هنأ المحافظ اللواء عمرو الغريب بتوليه مهام منصبه كرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والرقي والتقدم في منصبه الجديد.

وأشاد المحافظ بالدور القوي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم مجهودات الدولة للتنمية المستدامة وتحسين أداء العمل بكافة الإدارات المحلية بالإضافة إلى دورها العظيم في منع الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد في جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل علي القضاء علي الفساد والمفسدين.

وكانت انطلقت الندوة التثقيفية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية
محافظ الإسكندرية الرقابة الإدارية مكافحة الفساد 57عام على تأسيسها الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «بـ100 وش» بعد عودة «سبعبع» (فيديو)

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

الإمارات وتونس ولبنان.. خطة حفلات عمر كمال خارج مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»